Таллин, 13 сентября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия» призвала «не забывать, что Крым ещё оккупирован». Её выступление цитирует эстонский портал Postimees.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев) только первый шаг. (…) Это было непросто. (…) Но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный. Этот вопрос необходимо решать, и на это нужно стратегическое терпение», — сказала глава Эстонии.

Освобождение россиян и граждан Украины, переданных России, Кальюлайд не комментировала.

В её повестке в Киеве — встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и спикером парламента Дмитрием Разумковым.