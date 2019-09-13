Таллин, 13 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Из столицы Эстонии Таллина с 2015 по 2018 год эмигрировало свыше 21 тыс. человек, что больше, чем проживает в Пирита, одном из восьми столичных районов. При этом доля эмигрировавших таллинцев в числе общей эмиграции из Эстонии составляет 44%, сообщает сегодня, 13 сентября, портал национального вещателя ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Департамент статистики Эстонии, публикуя новейшие данные, предупреждает о «серьёзной проблеме». «Тысячи покинувших столицу жителей — это, в свою очередь, неродившиеся дети, незанятые рабочие места и несозданные предприятия», — пишет издание.

В 2018 году уровень эмиграции в Таллине превысил показатели смертности. При этом одновременно с этими тенденции он же является главной точкой миграционного притяжения в стране.