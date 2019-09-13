Душанбе, 13 сентября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмоноткрыл новый Дворец культуры — в Дангаринском районе страны, сообщают сегодня, 13 сентября, местные СМИ. Мероприятие приурочено к празднованию 28-летия независимости Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

В новом здании, кроме всего прочего, расположился очередной музей президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Также в новом Дворце культуры есть электронная библиотека на 20 человек, читальный зал на 40 человек, книжное хранилище на 19 тысяч книг, танцевальные залы, картинная галерея, художественная студия, класс ударных инструментов, кулинарный кружок для молодёжи и другие кабинеты.

Помимо этого, во Дворце культуры открыт ЗАГС — отдел записи актов гражданского состояния.