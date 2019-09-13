Душанбе, 13 сентября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Дополнительные 4 млн евро на поддержку средств массовой информации гражданских организаций и активных граждан стран Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана выделила Европейская комиссия. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает «Азия-Плюс».

Ken Flottman

Целью этой поддержки заявлены предотвращение насильственного экстремизма и противодействие радикализации.

В частности, сказано о том, что новые проекты будут направлены на работу с местными журналистами для повышения их профессионализма, а также с активистами и сотрудниками, ответственными за связи с прессой. Планируется создание «платформы для перепроверки фактов в целях выявления ложных новостей».

Работа по «борьбе с дезинформацией», повышение «осведомленности местного населения и меньшинств» и разработка «контрпропаганды» финансируется из средств «Инструмента содействия стабильности и миру» Европейской Комиссии.

О суммах предыдущих вливаний не сообщается.