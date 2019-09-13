Алтай, 11 февраля, 2005, 12:10 — ИА Регнум. Петербургское ФГУАП "Пулково" планирует ввести новые рейсы в Западно-Сибирском и Дальневосточном направлениях, сообщили сегодня ИА REGNUM в пресс-службе авиапредприятия. Среди них: Санкт-Петербург - Уфа - Красноярск - Владивосток и обратно; Санкт-Петербург - Новосибирск - Иркутск - Якутск и обратно. Кроме того, "Пулково" собирается возобновить полеты по маршруту Санкт-Петербург - Красноярск - Петропавловск-Камчатский и обратно.

Также сейчас в "Пулково" разрабатывается программа перевозок между Западно-Сибирским и Дальневосточным регионом по направлениям: Красноярск - Хабаровск, Красноярск - Петропавловск-Камчатский, Кемерово - Владивосток, Иркутск - Владивосток, Новосибирск - Петропавловск-Камчатский.

Федеральное государственное унитарное авиапредприятие "Пулково" эксплуатирует 19 самолетов Ту-154М, десять Ту-154Б, десять Ту-134 и семь Ил-86. Общее количество воздушных судов в парке авиапредприятия - 46. Авиапредприятие в 2004 году увеличило пассажирские перевозки собственным парком на 12,3% по сравнению с 2003 годом - до 2 млн 699 тыс 974 пассажиров. Напомним, в конце 2004 года правительство России приняло решение о реорганизации ГТК "Россия" и федерального государственного унитарного авиационного предприятия (ФГУАП) "Пулково" в форме присоединения части последнего к ГТК. Сейчас ГТК "Россия" осуществляет авиаперевозки первых лиц государства и подчинена управлению делами президента РФ. Кроме того, ГТК, аэропорт базирования которой - "Домодедово", осуществляет перевозки физических лиц на внутренних и международных авиалиниях.

ФГУАП "Пулково" в настоящее время на регулярной основе выполняет полеты в города: Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Всего из Санкт-Петербурга в Сибирский и Дальневосточный федеральный округ было перевезено в 2004 году более 110 тыс. пассажиров.