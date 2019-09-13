Тамбов, 13 сентября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области с официальным визитом находится заместитель министра спорта России Марина Томилова, которая посетила ряд спортивных объектов и констатировала, что созданная в регионе спортивная инфраструктура остается востребованной, принимает серьезные соревнования всероссийского уровня. Также она встретилась с первым заместителем главы администрации Тамбовской области, руководителем аппарата главы администрации области Олегом Ивановым, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области с официальным визитом находится заместитель министра спорта России Марина Томилова

Марина Томилова приехала в регион на открытие финальной части V Всероссийской спартакиады трудовых коллективов. В рамках рабочего визита она успела посетить ряд спортивных объектов Тамбова, которые её «по-настоящему впечатлили», говорится в сообщении. На встрече с Олегом Ивановым она поблагодарила региональную власть в лице первого вице-губернатора за большое внимание к развитию спорта, созданию современной спортивной инфраструктуры.

Замминистра спорта не раз была в Тамбове. Она наблюдала, как Тамбовщина только приступала к началу масштабного строительства спортивных объектов, как создавался в Тамбове горнолыжный спуск, закладывали фундамент ледовой арены «В Радужном».

«Сейчас Тамбов действительно не узнать. Мне очень понравились спортивные объекты, которые я уже посетила. В том числе и они — результат роста доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в регионе», — отметила заместитель министра спорта России Марина Томилова, подчеркнув, что данные показатели выше, чем в среднем по стране.

Олег Иванов подчеркнул, что не только Тамбов прирастает новыми спортивными объектами. Их активное строительство ведется и в других муниципалитетах региона, в том числе в небольших населенных пунктах. Он заверил, что «в регионе делается все для развития спорта».

Тамбовская область ведет активное строительство спортивных объектов на базе передаваемой региону части инфраструктуры по программе «Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года». Спортивные объекты возводятся и по другим программам.

В частности, первый вице-губернатор Олег Иванов рассказал о масштабном строительстве Олимпийского парка в Тамбове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь будут обустроены разные спортивные площадки: хоккейная коробка, памп-трек, курган с винтовой дорожкой для любителей скандинавской ходьбы. Олимпийский парк находится рядом со спортивно-тренировочным центром «Тамбов», в самом густонаселенном микрорайоне областного центра, поэтому его спортивные площадки будут востребованы.

Как, например, сегодня востребован лыжный стадион «В парке «Дружба». Каждый день — с самого утра и до позднего вечера — здесь находятся сотни тамбовчан. Тренируются, отдыхают, весело и активно проводят свой досуг, участвуя в различных соревнованиях. Особенно оживленно здесь в выходные — стадион принимает несколько тысяч человек, крупнейшие региональные старты по различным видам спорта.

Один из показателей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Поэтому заместитель министра спорта России Марина Томилова поблагодарила региональные власти за то, что созданная спортивная инфраструктура в Тамбовской области остается востребованной, принимает серьезные соревнования всероссийского уровня.