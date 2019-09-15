Москва, 16 сентября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Узбекистан, сообщает ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В ходе визита состоится встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, стороны обсудят вопросы развития отношений между странами.

Также запланированы переговоры с главами обеих палат парламента Узбекистана — спикером законодательной палаты (нижней палаты) Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и председателем сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Кроме того, ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Госдумой и нижней палатой парламента Узбекистана.

В составе российской делегации — глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»). Депутаты обсудят с узбекскими коллегами взаимодействие по линии профильных комитетов.