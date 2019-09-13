Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 17:39 — ИА Регнум. В петербургском международном аэропорту «Пулково» сотрудникам транспортной полиции удалось предотвратить возможное самоубийство или причинение тяжких последствий здоровью человека. Об этом 13 сентября сообщили ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

УТ МВД России по СЗФО ЧП в Пулково

ЧП произошло в пятницу на территории Централизованного пассажирского терминала «Пулково». Находившийся в состоянии сильного нервного возбуждения гражданин перелез через перила-ограждения эстакады для автотранспорта, находящейся на высоте 10 метров от земли.

Один из транспортных полицейских заметил это, подбежал к мужчине, схватил его и удерживал, одновременно вызвав по рации на подмогу коллег. Подоспевшие сотрудники Линейного отдела МВД России в «Пулково» смогли удержать мужчину до прибытия медиков скорой помощи и сотрудников МЧС. Спасатели с помощью люльки сняли возмутителя спокойствия с эстакады.

Сообщается, что гражданину, жизнь и здоровье которого спасли полицейские, 39 лет.