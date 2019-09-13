Тамбов, 13 сентября, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В городе Мичуринске Тамбовской области сегодня, 13 сентября, в рамках всероссийской выставки «День садовода-2019» губернатор Александр Никитин вместе с гостями праздника посетил единственную в России школу фермеров. Она была открыта год назад на базе Центра развития садоводства имени В.Г. Муханина, который является главным звеном в научно-производственной цепочке отечественного садоводства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Школа фермеров

В регионе продолжается выставка «День садовода». Прибывшие в Мичуринск высокие гости вместе с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным ознакомились с работой школы фермеров-садоводов, которая была запущена в 2018 года для решения одной из основных задач аграрного образования — максимально приблизить теорию к практике. За это время обучение в школе прошли более 100 начинающих фермеров со всей страны, в ежедневном режиме здесь проводят консультации для руководителей и сотрудников садоводческих хозяйств по различным вопросам.

«Мы понимаем важность развития садоводства, эта задача поставлена на государственном уровне. И поддерживаем фермерские хозяйства грантами и такими программами обучения передовым технологиям ведения садоводства», — сказал губернатор Александр Никитин, отметив, что в данном центре фермеры могут увидеть новые разработки, которые уже апробированы в садоводстве:

«Например, проект «Умный сад», о котором в прошлом году только говорили, а уже сегодня внедряем эти цифровые технологии непосредственно в работу».

Глава региона подчеркнул, что школа садоводства — это сочетание науки, образования и бизнеса.

Президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель школы фермеров Игорь Муханин добавил, что в школе проводится обучение по пяти основным направлениям: защита растений, питание, обрезка и формирование плодовых деревьев, питомниководство, ягодоводство. За «5−7 дней» фермерам и садоводам показывают как «сажать, опрыскивать, кормить саженцы, как смонтировать капельное орошение, избежать основных ошибок в садоводстве». Кроме того, даются консультации по ассортименту сортов, лечению растений от болезней. Практические занятия в школе занимают основную часть образовательного процесса — 70%, теоретические — 30%.

«Руководство страны ставит задачи по созданию единых научно-производственных объединений. Здесь эти задачи максимально выполняются», — сказал глава региона, подчеркнув, что обучение передовым, инновационным технологиям ведения садоводства — важнейший элемент в дальнейшем развитии отрасли.

Tambov.gov.ru Гости посетили школу фермеров в Тамбовской области

Кабинеты, лаборатории и выставочные залы школы расположены рядом с питомниками, маточниками, садовыми участками, которые и являются учебными пособиями. Здесь собраны самые лучшие сорта морозоустойчивых культур земляники, малины, голубики, ежевики, яблони из разных стран. Разработаны различные конструкции садов. На участках работает современная садовая техника. Обучение ведут специалисты Центра В.Г. Муханина и научные сотрудники ФНЦ имени И.В. Мичурина. Экспериментальные площадки для практического обучения занимают около 50 гектаров, планируется закладка различных ягодных культур на дополнительных площадках.

В ближайшей перспективе площадку школы фермеров-садоводов планируется расширить до 100 гектаров. На участках предполагается заложить также нетрадиционные ягодные культуры для садов европейской части России как жимолость, облепиху, шиповник, иргу.

Как сообщало ИА REGNUM, в наукограде Мичуринске состоялось открытие XIV всероссийской выставки «День садовода — 2019». На центральной площади наукограда собрались садоводы и ученые из разных уголков России, жители и гости города. К ним обратились с приветствиями глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, депутат Государственной Думы, академик РАН Геннадий Онищенко. Приветственное письмо в адрес гостей всероссийской выставки направил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.