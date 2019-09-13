Москва, 13 сентября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани на трёхсторонней встрече 16 сентября в Анкаре по сирийскому урегулированию особое внимание уделят ситуации в Идлибе и в северо-восточных районах Сирии, сообщил 13 сентября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Лидеры подробно затронут ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и сохраняется достаточно большое присутствие террористов», — сказал помощник российского президента.

Юрий Ушаков отметил, что по итогам переговоров лидеры России, Ирана и Турции примут совместное заявление, «которое практически уже подготовлено».

Кроме того, стороны надеются продвинуться в вопросе формирования и запуска Конституционного комитета, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года.

В составе российской делегации в этих переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.