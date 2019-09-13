Красногорск, 13 сентября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Московская областная станция скорой помощи с начала 2019 года обработала 1,7 млн вызовов. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам главного врача станции Олега Какурина, большая часть обращений жителей связана с оказанием неотложной помощи при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не угрожающих жизни.

В министерстве напомнили, что всего в структуру Московской областной станции скорой помощи входит 51 подстанция и 81 пост. В среднем за год бригады скорой отправляются на вызовы 2,3 млн раз.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в ходе прямой линии 13 сентября, что в регионы планируется поставить около 1,5 тысячи машин скорой помощи класса «В» и 280 реанимобилей.