Симферополь, 13 сентября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Низкая явка на выборах в России связана с тем, что избирателей не устраивает сложившееся положение вещей как на федеральном, так и местном уровне, однако они не видят возможности повлиять на ситуацию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 13 сентября политолог Владимир Джаралла.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования

«Активный протест люди отвергают, потому избрали именно такую линию — игнорирование выборов в принципе. Крымская специфика в том, что здесь очень мощная память об украинских переворотах-майданах, потому активный протест, по каким бы мотивам он ни происходил, вызывает острое неприятие», — отметил политолог.

По его словам, крымские власти эту тему вообще не отрабатывали, потому что она пока практически невероятна на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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