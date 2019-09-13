Пекин, 13 сентября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР объявил об освобождении от дополнительных тарифов свинины и соевых бобов, импортируемых из США, сообщает 13 сентябряСиньхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война между Китаем и США

Отмечается, что Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Министерство коммерции КНР, китайские компании, занимающиеся закупками продовольствия в США, получают государственную поддержку в той части, в которой эти закупки соответствуют правилам ВТО.

Подчеркивается, что у Китая огромный рынок и широкие возможности импорта высококачественной сельскохозяйственной продукции из США. Но всё упирается в добрую волю американской стороны соблюдать ранее достигнутые обязательства. Китай же, подчёркивает Синьхуа, занимая принципиальную позицию зеркальных ответных мер в торговой войне против США, продолжает делать шаги, свидетельствующие о готовности к смягчению противоречий.