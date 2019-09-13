Калуга, 13 сентября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. В Калужской области земли отработанных карьеров возвращают в лесохозяйственный оборот. 13 сентября в окрестностях деревни Жилетово министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина проверила рекультивацию карьера, разработкой которого занимается ООО «ВИНППО», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экологическом ведомстве.

Admoblkaluga.ru Министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина проверила рекультивацию карьера,

Министр проверила выполнение поэтапной рекультивации, которая предполагает, что действующий карьер должен засыпаться по мере отработки. Далее для возвращения хозяйственной ценности нарушенных земель завозится плодородный грунт и высаживаются растения. В итоге нарушенные площади должны вернуться лесохозяйственный оборот.

В рамках биологической рекультивации в границах горного отвода на площади более одного гектара высаживаются 5 тыс. 500 сосен. Весной 2020 года будет проведен агротехнический уход за посадками, а молодые деревья, которые не прижились, будут заменены. Только затем участку присвоят статус земель лесного фонда. Всего в ходе проведения горных работ в регионе будет рекультивировано около 100 га.