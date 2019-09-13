Киев продаст госпредприятия на открытых конкурсах — Стефанчук
Киев, 13 сентября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Правительство Украины пересмотрит список гособъектов, которые будут вынесены на приватизацию. В настоящее время идет разработка этого списка. Об этом 13 сентября заявил в кулуарах парламента первый заместитель спикера Верховной рады Украины, депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук.
Он сообщил, что Киев продаст госпредприятия на открытых конкурсах, чтобы в страну зашли иностранные инвесторы.
При этом он заверил, что правительство не будет продавать стратегические для экономики стран предприятия.
Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Раде запустить процесс масштабной приватизации и начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников. Глава государства хочет провести первый открытый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года. Также Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку сформировать список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации.