Москва, 13 сентября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может пройти в октябре. Об этом 13 сентября сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

По его словам, российская сторона готова к проведению встречи в Париже, как предлагает французский лидер Эммануэль Макрон, однако «для этого нужно решить несколько вопросов».

Важным условием проведения саммита Москва считает предварительное согласование его итогов и «тех результатов, которые будут представлены общественности», пояснил Ушаков.

Речь идёт о регулировании разведения сил и средств на «пилотных» участках — в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Кроме этого, российская сторона рассчитывает, что в преддверии саммита «нормандской четвёрки» трёхсторонней контактной группой будет письменно зафиксирована «формула Штайнмайера». Она предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать в день выборов на временной основе, а после выборов — на постоянной.

При соблюдении всех этих пунктов Москва готова договариваться о точной дате саммита лидеров России, Германии, Франции и Украины, сказал Ушаков.