Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов получил награду «Ростсельмаш — лучший игрок июля-августа». За форварда проголосовало большинство болельщиков.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

«Средний балл игрока в голосовании болельщиков — 4,8 (по пятибалльной шкале)», — уточнили в пресс-службе жёлто-синих.

В настоящее время игрок национальной сборной Узбекистана лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету Шомуродова — семь голов.