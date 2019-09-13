Шомуродов стал лучшим игроком ФК «Ростов» в июле-августе
Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов получил награду «Ростсельмаш — лучший игрок июля-августа». За форварда проголосовало большинство болельщиков.
Fclm.ru
Элдор Шомуродов
«Средний балл игрока в голосовании болельщиков — 4,8 (по пятибалльной шкале)», — уточнили в пресс-службе жёлто-синих.
В настоящее время игрок национальной сборной Узбекистана лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету Шомуродова — семь голов.