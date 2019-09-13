Магас, 13 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. При выполнении программы снижения безработицы в Ингушетии было похищено свыше 4,4 млн рублей. Факт хищения был установлен в ходе проверки прокуратурой Назрановского района, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Установлено, что в 2016 году центр занятости населения Назрановского района заключил договор с ООО «Пифагор», которое обязалось оплатить обучение работников в количестве 15 человек и прохождение стажировки 10 человек, находившихся под риском увольнения. Общая сумма договора составляла 4,4 млн рублей.

Компания «Пифагор» в свою очередь заключила договор с ООО «Технофуд», находящемся в городе Мытищи Московской области, на обучение и прохождение стажировки на сумму 1,4 млн рублей.

Однако, несмотря на заключение договоров, ни один из сотрудников, попадающих под сокращение штатов, обучение не прошел и пособия в данных компаниях не получил.

«Вместо выполнения условий договора злоумышленники составляли подложные акты об обучении и прохождения стажировки граждан республики», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемыми в совершении хищения бюжетных средств проходят работники центра занятости и сотрудники компаний «Пифагор» и «Технофуд».

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