Нальчик, 13 сентября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали при столкновении парапланов в Кабардино-Балкарии. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

(сс) Luís Leão Парапланеры

Инцидент произошёл около 12:20 по местному времени на парадроме в Чегемском ущелье. Два парапланера столкнулись во время полёта. пострадали три человека.

Один из пострадавших, житель города Краснодара 1974 года рождения, скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Его тело было передано сотрудникам следственно-оперативной группы правоохранительных органов для проведения нужных экспертиз и установления причины смерти.

Ещё один пострадавший, мужчина, проживающий в Ростове-на-Дону, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в больницу города Чегем. Третья пострадавшая, женщина из Москвы 1974 года рождения, от медицинской помощи отказалась.

Правоохранители начали проверку обстоятельств и причин происшествия.

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