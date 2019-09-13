Москва, 13 сентября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В России практически отсутствует вторичных рынок регионального долга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Вышковский

«Никак не могу не сказать о практически полном отсутствии в Российской Федерации вторичного рынка регионального облигационного долга», — заявил Вышковский.

Так, по итогам 2018 года обороты такого рынка составили менее 5% от объёма вторичного рынка ОФЗ.

«Опять-таки эта ситуация — следствие того, что размещение долга, выпуск облигаций происходит не в рыночном конкурентном формате, когда происходит фактически квазивыпуск облигаций и весь выпуск забирается одним или двумя инвесторами и держится в портфеле для погашения», — подчеркнул Вышковский.

«Говорить о ликвидности региональных облигаций пока практически не приходится. Отсутствие вторичного рынка означает, что у инвестора нет возможности быстро продать или купить бумагу, воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой. Это неизбежно отражается на стоимости заимствований у такого рода эмитентом», — указал он.