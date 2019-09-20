Москва, 20 сентября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Процессы в российской экономике неумолимо говорят о том, что далее маскировать неудачные решения экономического блока правительства не удастся. О том, почему теперь у исполнителей бездарных экономических реформ не будет возможности называть ухудшение «плавным улучшением», рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Круговорот тьмы

Глава Минпромторга Денис Мантуров связал сокращение продаж новых автомобилей в России со снижением реальных доходов населения. Теперь это можно считать «доказанным», меры поддержки российского авторынка вроде льготного автокредитования или автолизинга, на которые выделялось из бюджета 10 млрд рублей, ожидаемого эффекта не принесли. Продажи всё равно падают.

Итак, доходы населения падают, при этом цены на определенные категории товаров растут — как, например, на школьные товары в связи с началом нового учебного года. Но для основной массы населения это означает только необходимость экономить на чем-то, чтобы приобрести самое необходимое. Итак, действия ЦБ, озабоченного удержанием инфляции на низком уровне и ничем прочим, дают закономерные результаты в виде схлопывания экономики. То, о чем предупреждали эксперты уже несколько лет подряд, становится реальным для самих исполнителей.

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