Магас, 13 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов поставил первоочередные задачи для правительства региона. Среди них главными он назвал повышение уровня благосостояния граждан, обеспечение населения соцобъектами и борьбу с безработицей, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе руководителя субъекта.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

«По показателям обеспеченности соцобъектами регион находится на последних местах как по Северо-Кавказскому федеральному округу, так и в целом по стране. По безработице мы последние в рейтинге по России, она у нас самая высокая», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Вывести республику в число наиболее развитых регионов нашей страны, а именно эта задача ставится перед новым правительством Ингушетии, по словам Калиматова, может лишь исполнение майского указа президента РФ. А возможности ее реализации заложены в национальных проектах.

Напомним, Владимир Путин поставил задачу на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания, а также условий для развития талантов граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, после назначения на пост главы региона Махмуда-Али Калиматова в Ингушетии формируется новый состав правительства республики. Назначены уже председатель правительства и ряд глав министерств и ведомств.

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