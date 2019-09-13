Милан, Италия, 13 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Лидеры итальянских правоцентристских партий «Лига» и «Вперед, Италия» Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони в пятницу, 13 сентября, проведут переговоры в Милане, передает Mediaset.

Governo.it Маттео Сальвини

Политики попробуют договориться об объединении усилий на региональных выборах, которые пройдут осенью 2019 года в трех провинциях страны.

После национальных выборов марта 2018 года кандидаты от правоцентристского блока выиграли все региональные выборы в Италии.

Обе партии, и «Лига», и «Вперед, Италия», в настоящее время находятся в оппозиции после выхода партии Сальвини из правительства и образования (без проведения выборов) нового либерал-популистского правительства.