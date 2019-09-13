Москва, 13 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Российские либералы, всегда боровшиеся с тем, чтобы у России не было экономической стратегии, добились назначения Максима Орешкина главой Министерства экономического развития РФ, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка РФ Германа Грефа, отметившего непропорциональную роль Минфина РФ в выработке стратегических решений правительства РФ.

Imperialforum Михаил Хазин

«С точки зрения здравого смысла есть тактика и стратегия экономики. И поскольку либералы всегда боролись с тем, чтобы у России не было стратегии, то они всегда старались подчинить Министерство экономики Министерству финансов, — сказал Хазин. — И это желания было реализовано через назначение Орешкина, потому что он бывший заместитель министра финансов. Сегодня аппаратная роль Министерства экономики — это департамент Минфина РФ. С точки зрения здравого смысла и развития это бред».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Хазина, критика Грефа по адресу Минфина может быть связна с желанием Силуанова смягчить в РФ кредитно-денежную политику, что в свою очередь вызывает категорическое несогласие главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.