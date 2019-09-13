Москва, 13 сентября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Субъектам РФ следует более внимательно относиться к рекомендациям Минфина России в связи с политикой выпуска и размещения долговых обязательств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Вышковский

«Большинство тех, кто выходит на облигационные рынки, пытаются выпускать облигации с амортизацией долга… не слыша нас или не до конца понимая, что такие инструменты менее интересны инвесторам, которые предпочитают бумаги с единовременным погашением», — заявил Вышковский.

«Понятно, что регионы исходят из необходимости прежде всего распределять долговую нагрузку», — отметил он.

В 2019 году из 16 субъектов, кто обращался за регистрацией займов, только два субъекта предусмотрели возможность выпуска бумаг с единовременным погашением.

«Призываем регионы, что лучшей парктикой является всё же выпуск таких инструментов, которые общепризнаны как инструменты со стандартной структурой — министерство финансов давно отказалось от выпуска амортизируемых бумаг, более того, те бумаги, что были выпущены в предыдущие годы, мы пытаемся убирать с рынка», — указал Вышковский.

Наконец, в отличие от практики Министерства финансов, ни один регионов не осуществляет размещение облигационных займов в формате регулярных аукционов, тем самым не пользуясь наиболее прозрачным и эффективным с точки зрения ценовых параметров инструментом.