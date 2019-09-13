Копенгаген, 13 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Разработчики из независимой студии Die Gute Fabrik выпустят «мыльную оперу в городке мутантов» под названием Mutazione. Релиз игры состоится 19 сентября, сообщает портал PCGamer 12 сентября.

Игра Mutazione

В Mutazione игроки будут управлять девушкой по имени Каи, которая приехала в город мутантов, чтобы позаботиться о своём дедушке. Разработчики обещают захватывающий сюжет и «глубокую личную драму».

Ранее стало известно, что популярная инди-игра To the Moon выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Релиз состоится 16 января 2020 года.