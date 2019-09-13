Чебоксары, 13 сентября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 13 сентября, вновь назначенный глава МВД по республике Виктор Шметков был представлен главе региона Михаилу Игнатьеву, сообщается на официальном портале органов власти. Для представления в регион прибыл статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, который дал оценку новому министру.

Cap.ru Представление вновь назначенного главы МВД по Чувашии Виктора Шметкова

Замглавы МВД «отметил большой стаж работы в органах внутренних дел Виктора Шметкова, охарактеризовав его как очень опытного, выдержанного, грамотного руководителя». В релизе отмечается, что стороны также обсудили успехи Чувашии по реализации программы «Безопасный город», дальнейшего рабочего взаимодействия в комиссиях, координационных советах и других органах по обеспечению правопорядка.

Глава республики Михаил Игнатьев заявил, что «наша задача — обеспечивать охрану общественного порядка, чтобы у людей была уверенность в собственной безопасности, чтобы в республике сохранялась стабильная политическая ситуация, обеспечивающая привлечение инвестиций и создание рабочих мест».

Как сообщало ИА REGNUM, главой МВД по Чувашии стал 56-летний Виктор Шметков, который ранее 4,5 года работал в ГУ МВД по Волгоградской области, а до этого четыре года трудился заместителем начальника УМВД по Астраханской области.