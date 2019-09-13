Екатеринбург, 13 сентября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Избранный по Серовскому одномандатному округу №174 в депутаты Государственной думы именитый российский биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») получил удостоверение народного избранника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской избирательной комиссии.

(сс) Peter Porai-Koshits Антон Шипулин

Также мандат депутата получил победитель довыборов в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому избирательному округу №11 города Екатеринбурга Владимир Смирнов.

Напомним, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года в Свердловской области состоялись довыборы депутата Госдумы и депутата регионального Заксобрания. Победили, соответственно, Шипулин и Смирнов.