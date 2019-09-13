Москва, 13 сентября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В России рынок региональных заимствований остаётся крайне слаборазвитым, что негативно отражается на долговой устойчивостью субъектов РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Вышковский

«Облигационные займы сегодня используются российскими субъектами крайне ограниченно как инструмент привлечения заёмных ресурсов. Большинство субъектов заимствования осуществляют в форме привлечения банковских кредитов», — заявил Вышковский.

За 2017 год из общего объёма региональных заимствований — 1,4 трлн рублей, — на долю облигационных займов пришлось всего 6% средств. Размещение облигаций осуществляли всего 15 российских субъектов.

По состоянию на 1 августа на рынке субфедеральных организаций обращаются долговые инструменты 49 регионов. Но общий объём этого рынка в 15 раз меньше рынка ОФЗ при сопоставимом объёме доходных частей региональных бюджетных бюджетов.

При этом на долю семи самых активных регионов приходится более половины всех выпущенных бумаг.

«Здесь мы пропагандируем тезис о том, что регулярное размещение облигаций и своевременное их обслуживание создаёт публичную кредитную историю эмитента, обеспечивает участие широкого круга инвесторов, позволяет снизить заёмщику стоимость заимствований. Облигации обладают несравненно лучшей ликвидностью по сравнению с банковскими кредитам», — указал Вышковский.

«Всех этих преимуществ лишены формы заимствований у одного или ограниченного круга кредиторов, каковыми сегодня выступают несколько крупных банков с государственным участием, которые фактически в формате частного размещения приобретают выпускаемые регионами облигации. Эта ситуация не способствует развитию рынка регионального долга», — добавил он.