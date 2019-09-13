Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Многодетным семьям Ростовской области предоставят альтернативу земельным участкам — сертификат на улучшение жилищных условий. Донские депутаты большинством голосов приняли изменения в региональный закон. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития региона, сертификат предназначается на покупку жилья или его строительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Народным избранникам теперь предстоит принять законы, определяющие порядок предоставления и стоимость сертификата.

Уточняется, что в списке на предоставление участков на Дону в настоящее время значится более 11 тыс. семей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор Василий Голубев сообщил, что участки, выделенные многодетным семьям Ростовской области, семьи могут продать.