Париж, 13 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Франция готова к выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) без соглашения. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр государственных счетов Франции Джеральд Дарманин.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Страна готова. Франция была готова в марте. Она еще более готова сегодня. Эти тесты показывают это», — заявил министр в торговом порту Уистреам (Нормандия).

Джеральд Дарманин заявил, что «немного обеспокоен тем, как Великобритания готовится, создается граница, которой не было уже много лет».

По словам министра, около 100 тысяч французских компаний экспортируют или импортируют из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп обратился к министерствам с просьбой усилить действия, направленные на подготовку к Brexit без заключения сделки.