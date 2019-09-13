Калуга, 13 сентября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. День открытых дверей для учащихся первого курса калужского коммунально-строительного техникума им. И. К. Ципулина состоялся на базе калужского участка Калугаэнерго. В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» со студентами встретился председатель Совета ветеранов «Калугаэнерго» Борис Кипелов.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Участники всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»

Учащимся рассказали о системе передачи электроэнергии, познакомили с энергосберегающими технологиями. В музее развития электроэнергетики области им рассказали о профессиях, востребованных в электросетевом комплексе, о возможностях получения профильного образования и трудоустройстве на энергопредприятии.

Одновременно в калужском городе Кирове прошёл праздник «С уважением к энергосбережению», который состоялся в городской библиотеке №4. Его участниками стали учащиеся десятого класса кировской средней школы №6. Заместитель начальника управления распределительных сетей «Калугаэнерго» Евгений Жаботин провёл со старшеклассниками профориентационную беседу