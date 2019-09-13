Москва, 13 сентября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Более 500 тыс. заявлений московских пенсионеров о переводе накоплений в негосударственные фонды были сфальсифицированы. В связи с махинациями возбуждено уголовное дело, сообщает 13 сентября Главное следственное управление СК России по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Следователи полагают, что в 2018 и 2019 годах рядом лиц были сфальсифицированы более 500 тыс. заявлений о досрочном переводе накопительной части пенсии в НПФ. Намереваясь похитить эти средства, мошенники направили их в отделения Пенсионного фонда РФ, преимущественно в отделение по Москве и Подмосковью.

В результате граждане потеряли инвестиционный доход от пенсионных накоплений. Обстоятельства преступления, причастные к нему лица и потерпевшие устанавливаются. Дело возбуждено о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Позднее в столичном главке сообщили о возбуждении уголовного дела о групповом мошенничестве с накоплениями пенсионеров (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, сотрудники компаний «СоцАгроФинанс» и «КФХ и партнеры» заключали с пенсионерами инвестиционные договоры, но не собирались возвращать им вложенные денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ приступила к масштабной проверке Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) из-за подозрения на «массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017—2019 годах.

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