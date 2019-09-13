Появились снимки салона кросс-купе Volkswagen Teramont
Берлин, 13 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В интернете появились фотографии купеобразного пятиместного кроссовера на базе Volkswagen Atlas (в России он продаётся под именем Teramont). Изображения модели размещены на портале Motor.ru.
Судя по снимкам салона прототипа модели, авто будет снабжено большой виртуальной панелью приборов. Размеры дисплея развлекательного комплекса в Teramont будут не больше 8 дюймов. На центральном тоннеле можно заметить физические кнопки и переключатели.
Сообщается, что кросс-купе будет меньше базового кроссовера примерно на 0,14 м.
Под капотом новинки наддувной мотор мощностью 220 «лошадей» объёмом 2 л, либо атмосферная «шестерка» максимальной мощностью 280 л. с. Возможно, что в линейку моторов войдёт «турбошестерка» мощностью порядка 400 л. с.
Напомним, в начале сентября 2019 года гендиректор автокомпании SAIC Volkswagen (Xinjiang) Automotive Co., Ltd. Фу Сюэцзюнь заявил, что производство на заводе Volkswagen в Китае будет расширено. Там уже построена новая линия по производству внедорожников модели Тхару и, как ожидается, она будет запущена на полную мощность уже в середине 2020 года.
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