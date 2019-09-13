Калуга, 13 сентября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Калужские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное дистанционным способом при покупке криптовалюты. Об этом 13 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф

Житель Калуги нашёл в интернете объявление о продаже биткоинов и связался с продавцом. Обе стороны сошлись на сделке. Для подтверждения платежеспособности покупателя продавец попросил калужанина продемонстрировать наличие электронного кошелька с необходимой суммой. Калужанин в режиме видеосвязи демонстрации продемонстрировал мошеннику данные, среди которых была конфиденциальная информация.

Продавец свои обязательства по продаже криптовалюты не исполнил, но с помощью чужого кода активации незаконно получил доступ к счёту потерпевшего и завладел его деньгами. Подозреваемым оказался 26-летний мужчина, который в содеянном преступлении сознался и возместил потерпевшему причинённый ущерб.