Правительство РФ одобрило проект соглашения с Абхазией о модернизации ВС
Москва, 13 сентября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между Россией и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Документ 13 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
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Вооруженные силы Абхазии
В документе указано, что соглашение между Россией и Абхазией предусматривает финансирование расходов на модернизацию вооруженных сил республики.
Проект соглашения будет представлен на подписание президенту РФ Владимиру Путину.