Кемерово, 13 сентября, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) готова к пуску тепла в городах присутствия в Кузбассе. Решение о старте нового отопительного сезона приняли главы муниципальных образований региона. Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения будет проводиться поочерёдно в соответствии с утверждёнными графиками. В первую очередь тепло поступит в детские, образовательные и медицинские учреждения, а затем начнётся подключение жилого фонда.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК готова к возобновлению теплоснабжения в Кузбассе

В Новокузнецке в контуре Кузнецкой ТЭЦ энергетики СГК приступят к подаче тепла 16 сентября. Учитывая протяжённость магистральных и внутриквартальных трубопроводов, а также разную удалённость потребителей от теплоисточника, восстановление режимов теплоснабжения будет происходить поэтапно и займёт несколько дней.

В пгтИнской (Белово) и пгт Притомский (Мыски) СГК приступит к подаче тепла также 16 сентября.

В Кемерове глава города рекомендовал с 13 сентября начать подключение к теплоснабжению объектов социально-культурной сферы. Подача тепла в жилой фонд областного центра будет производиться после особого распоряжения городских властей.