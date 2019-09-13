Минск, 13 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В новом указеАлександра Лукашенко предусмотрено «усовершенствование» механизма реализации древесины, предусматривающее отказ от ранее принятого запрета на экспорт не переработанного, так называемого «круглого» леса. Об этом 12 сентября заявил глава минлесхоза БелоруссииВиталий Дрожжа.

«Те предприятия деревообработки, которые прошли модернизацию и которым сейчас необходимо выплачивать кредиты, не готовы существовать на равных с брендовыми инвесторами в условиях нарастающего спроса на высококачественную древесину, — заявил министр. — Госзаказ предполагает, что на период реализации инвестдоговора и возврата стране ресурсов, вложенных в предприятие, мы им даем древесину по прямым договорам по цене завода-изготовителя, которую будет согласовывать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Государство видит проблемы этих предприятий и то, что их нужно поддержать».

Невостребованную на внутреннем рынке древесину можно будет продавать за рубеж. Дрожжа пояснил: «Механизм предусматривает три-четыре фильтра, направленных на то, чтобы качественная древесина не уходила из страны и перерабатывалась здесь. Невыкупленный на годовых торгах объем будет автоматически переходить на квартальные, а затем и текущие торги. То есть мы трижды обращаем внимание внутреннего потребителя на возможность купить древесину: если не успел на годовые торги, можно поучаствовать в квартальных и текущих».

По словам министра, планируется переход на реализацию древесины по европейским гармонизированным стандартам — то есть без её целевого назначения, сообщило госинформагентство БелТА.

Отметим, что в итоге Александр Лукашенко фактически признает полную несостоятельность выполнения им же ранее заявленного запрета на экспорт леса-«кругляка». Такой полный запрет формально действовал с 2018 года, однако фактически он не выполнялся, так как президентскими указами ежегодно устанавливались большие квоты на экспорт необработанной древесины. Надежды на потребление этих объёмов модернизированным госпредприятиями не оправдались, сами предприятия находятся в непростой финансовой ситуации.