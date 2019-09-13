Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Очередное ДТП с участием пешехода, на этот раз несовершеннолетнего, произошло на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Невский проспект

По предварительной информации управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 13 сентября в 13:50 мск у дома 63 по Невскому проспекту автомобиль Volkswagen Polo под управлением водителя 1995 года рождения вне зоны пешеходного перехода наехал на перебегавшего проезжую часть пешехода 2005 года рождения.

«В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в дорожной полиции.

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Напомним, что из-за участившихся ДТП с выездом на тротуар на Невском проспекте, в результате которых погибли и были травмированы пешеходы, дорожная полиция предложила огородить тротуары на Невском. Однако власти города пока не поддержали эту идею.