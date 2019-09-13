Москва, 13 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Британская автокомпания представила в Москве седан Flying Spur третьего поколения. Об этом 13 сентября сообщается на сайте Carsweek.

Carsweek Bentley Flying Spur

По информации представителей автокомпании, новинка была разработана с нуля, как абсолютно новая модель. От базового авто осталось только название. Размеры модели составляют: длина — 5 300 мм; ширина — 1 960 мм; высота — 1 490 мм. Вес машины при полном снаряжении составляет 2 435 кг.

Под капотом новой модели Flying Spur размещён 635-сильный битурбированный мотор W12 рабочим объёмом 6 л. Этот агрегат позволяет разогнать авто до 100 км/ч за 3,8 секунды. При этом максимальная скорость седана равна 333 км/ч.

Однако на авторынке России новинка появится в середине 2020 года. Её стоимость пока не сообщается.

Напомним, с января по июль 2019 года в РФ было продано 204 автомобиля британской компании Bentley — на 38% больше, чем годом ранее. Среди автомобилей бренда лидирует модель Bentley Continental GT. Их в России за отчётный период приобрели 109 человек. Это в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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