Киев, 13 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится уже в сентябре. Соответствующее заявление Зеленский сделал 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия»

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Я жду встречи с президентом США… Я уверен, что у меня получится, потому что меня туда пригласили… В любом случае эта встреча будет до Нью-Йорка в Вашингтоне или будет после Нью-Йорка в Вашингтоне. Я уверен, эта встреча будет в ближайшее время, в сентябре. Я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета, нашей территориально целостности», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что у него с президентом Трампом сложились хорошие отношения.

«Что касается наших отношений с президентом Трампом. Я ему благодарен. У нас было несколько разговоров. В целом все пока очень хорошо. Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами», — добавил Зеленский.

Президент также поблагодарил США за оказание военной помощи на 390 млн долл.

«Потом вы слышали, США нам временно заблокировали военную помощь в размере 250 млн. Но мы никак не реагировали пока у нас не было другого результата. Сейчас я могу спокойно сказать, что у нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо заблокированных 250 млн, у на будет 140 и 250 млн… Сейчас у нас правильные отношения с нашим стратегическим партнером США. Я благодарен им за помощь», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября администрация президента США Дональда Трампа разблокировала выдачу Украине $250 млн военной помощи. При этом помощник госсекретаря США Кларк Купер заявил, что Госдепартамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы.

Ранее комитет Сената США утвердил закон о финансировании министерства обороны США, в котором предусмотрено 250 млн на финансирование безопасности Украины. Также сенатский комитет продлил срок действия программы оказания Украине финансовой помощи до двух лет, чтобы обеспечить ее лучшее выполнение.