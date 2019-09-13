Баку, 13 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. МИД Азербайджана намерен внести имена посетивших Нагорный Карабах французских парламентариев в «черный список».

artsakhpress.am Французские депутаты в мемориальном комплексе Степанакерта

Как сообщает contact. az, временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана, и ему была вручена нота протеста, адресованная французской стороне. Особо подчеркивается имя депутата Ги Тесье (Guy Teissier), который уже внесен с пресловутый список.

Имена других посетивших Карабах депутатов Bалери Буайе, Жан-Пьера Кюбертафона, Мохамада Лакхилы, Даниэль Казарян, Гийома Каспаряна и сенатора Пьера Узулиаса также будут включены в указанный список.

В эти дни в Нагорно-Карабахской Республике находятся делегация французских парламентариев. Депутаты провели встречи с высшим руководством республики, а также почтили память погибших воинов-освободителей НКР, возложив цветы к могилам военных в мемориальном комплексе Степанакерта.