Каракас, 13 сентября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Судебная система Соединенных Штатов отправила вчера, 12 сентября, Национальной судебной коллегии Испании доклад Национального управления по контролю за наркотиками, в котором, в частности, значилось, что бывший президент Венесуэлы Уго Чавес встречался в 2005 году в своей официальной резиденции с представителями разведки, чтобы поручить им «бороться с США, затопив Штаты кокаином». Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает испанское издание El Mundo.

Government.ru Уго Чавес

В документе, к которому СМИ получило эксклюзивный доступ, указано, что одним из участников той встречи с Чавесом был Уго Карвахаль, по прозвищу Цыпленок (El Pollo), бывший глава военной разведки Венесуэлы. Он был задержан в Испании в апреле по обвинению в поставке наркотиков и в настоящий момент содержится в тюрьме города Эстремера, пока рассматривается просьба об его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Национальное управление по контролю за наркотиками базируется в своих выводах на показаниях участника встречи, которого условно называют «свидетель номер один». Управление сообщило, что это бывший судья, который исполнял свои обязанности в венесуэльском суде приблизительно с 2005 года. Предполагается, что на встрече с Чавесом также присутствовали генерал Генри де Хесус Рангель Сильва (тогдашний глава венесуэльского разведывательного управления, известного как DISIP), Диосдадо Кабельо (тогда — губернатор штата Миранда) и Тарек Эль-Айссами (бывший депутатом Национальной ассамблеи).