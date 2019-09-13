Москва, 13 сентября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то поставить под сомнение выборы, которые состоялись в Петербурге».

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы

Пескова 13 сентября спросили о проблемах с подведением итогов голосования на муниципальных выборах в Северной столице: с 8 сентября до сих пор итоги не подведены на целом ряде избирательных участков.

«Что касается каких-то возможных шероховатостей, то этим занимается ЦИК, причем занимается достаточно активно», — цитирует ТАСС слова чиновника.

«И выводы о легитимности выборов делает ЦИК», — добавил Дмитрий Песков.

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 110 муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов. До этого все муниципалитеты города контролировались «Единой Россией».

Уже известно о том, что «ЕР» утратила контроль как минимум над тремя МО в центре Петербурга. Оппозиционные кандидаты избраны также во многих других муниципальных округах города.

Читайте также: В двух муниципалитетах центра Петербурга признали поражение «Единой России»

Читайте также: Поражение единороссов признали еще в одном муниципалитете центра Петербурга