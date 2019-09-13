Курган, 13 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Курганской области в единый день голосования было избрано 2 587 представителей в органы власти. Из них от «Единой России» — 2 121 человек. Избирательная комиссия Курганской области подвела итоги голосования по выборам 8 сентября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Среди избранных 220 самовыдвиженцев, от КПРФ — 123, от ЛДПР — 92, от «Справедливой России» — 28, от «Казачьей партии Российской Федерации» — 3.

Жалоб о нарушениях законодательства, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в избирательную комиссию Курганской области не поступало.

Напомним, в единый день голосования в Курганской области прошло более 300 избирательных кампаний.