Москва, 13 сентября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В Госдуме назвали провокацией заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно возвращения Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

«Фантазии о возврате Крыма в состав Украины и намерение «бороться» за Крым звучат очередной провокацией и являются пропагандистскими лозунгами для сохранения напряженности в двусторонних отношениях с нашей страной», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарий также считает, что никакого дополнительного плана для выполнения минских соглашений не потребуется — нужна только политическая воля.

«Все условия и достигнутые договоренности прописаны в указанных соглашениях, подписаны участниками и гарантами процесса и нуждаются в неукоснительном выполнении», — заявил депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами».