Киев, 13 сентября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. «Иностранные партнеры» сейчас помогают Украине разработать новый закон о Службе безопасности страны, заявил глава спецслужбы Иван Баканов прессе сегодня, 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Баканов не уточнил, кто конкретно помогает Киеву на этом направлении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава СБУ добавил, что новый закон должен будет устранить «деструктивную конкуренцию» между силовыми органами на Украине — это в первую очередь. Также он заявил, что сокращение штата в украинской спецслужбе будет обязательно.

«Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат — это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются», — сказал Баканов.

Он пообещал, что тем, кто останется в СБУ, будут повышены заработные платы. По информации Баканова, сотрудник СБУ сегодня получает на 30% меньше, чем силовики других органов на аналогичных должностях.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Баканов является другом детства нынешнего президента страны Владимира Зеленского. С 3 июня он исполнял обязанности главы ведомства, а 29 августа Рада официально назначила его на эту должность, «за» проголосовали 333 депутата.