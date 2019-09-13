Рим, 13 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Власти итальянского региона Лацио, губернатором которого является глава правящей либеральной Демократической партии Никола Дзингаретти, намерены утвердить новые правила в сфере общественного питания в части платного входа в туалеты в кафе, передает Affari Italiani в пятницу, 13 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Национальные законы предоставляют регионам такую возможность, в Лацио такой порядок должен будет стать обязательным.

Намерения руководителей региона вступают в противоречие с позицией мэрии крупнейшего находящегося на ее территории города — Рима, власти столицы неоднократно высказывались за то, чтобы все организации общественного питания обеспечивали бесплатный доступ в туалет всем желающим.

При этом мэр Рима Вирджиния Раджи является членом второй правящей партии — популистского «Движения 5 звезд». Коалиция либералов и популистов была создана в сентябре 2019 года.