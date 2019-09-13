Астана, 13 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с официальным визитом в 2020 году. Об этом заявил помощник казахстанского лидера Мурат Нуртлеуов, сообщает 13 сентября агентство «Казинформ».

Akorda.kz Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев

По его словам, визит главы государства в канун 70-летия образования КНР оказался символичным. Нуртлеуов добавил, что этот визит отвечает долгосрочным стратегическим интересам Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Китай. Глава государства обсудил развитие двусторонних отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.