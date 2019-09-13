Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Полиция в Санкт-Петербурге задержала 49-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего гостя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 2017 года в квартире подозреваемого. Тело убитого было вывезено в лес на территории Всеволожского района Ленинградской области и закопано.

Сообщается, что подозреваемый дал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).